貧母楊改蘭斧劈4子女 官員被懲處

甘肅阿姑山村年輕母親楊改蘭殺死4子女，其夫隨後自殺，一家8口剩2人。圖為楊改蘭家。（圖取自中青網）

甘肅阿姑山村8月26日晚，28歲的貧母楊改蘭殺死4個幼小孩子，然後自殺身亡。其夫安葬完5個逝去的親人後也自殺。16日，官方通報，有關官員及幹部遭懲處。

新華社報導，據甘肅康樂縣政府新聞辦通報，「楊改蘭特大故意殺人案」，相關方面人員負有不可推卸責任，康樂縣政府副縣長馬永忠，景古鎮黨委書記白仲明、鎮長呂強，景古鎮副鎮長陳廣健，阿姑山村支書李進軍及村主任魏公輝被處分。

4個小孩頭部都有傷口，而致死的鈍器，就是楊改蘭平時砍柴的斧頭。她是在住家附近的土路邊把4個小孩「帶走」。

服毒後仰面躺在地上的楊改蘭向奶奶楊蘭芳說：「你不懂，你不用救我了，這一次救回來，還有下一次，永遠過不去。這幾個娃不能留給你了。」

楊改蘭從小就承受巨大壓力，6歲那年，她母親嫌家裡沒錢，跟人跑了。10歲開始，楊改蘭學會了做飯，一家人的一日三餐和家務她全包。奶奶楊蘭芳把身上的擔子分給她一部分。

出生在這樣的家庭，楊改蘭不得不留在家中，招了一個上門女婿，照顧全家。其夫必須出外打工。她說：「家裡的負擔都在自己身上，很辛苦」。

雪上加霜的是，2014年開始，低保政策調整，一家人的低保收入就此斷掉。康樂縣政府工作人員稱，低保名單張貼了三次，楊家無一人提出異議。這家8口人，無一人識字。

所謂「低保」指的是大陸居民最低生活保障制度，是大陸一種直接發給金錢的社會福利，資金由地方各級人民政府列入財政預算。

康樂縣政府新聞辦通報稱，楊改蘭一案顯示對扶貧政策的落實不完全到位。基層在貧困戶識別和退出過程中有簡單化操作的問題，僅用收入作為衡量標準、用村民投票方式決定是否享受低保，沒有綜合考慮楊家的實際情況，方法簡單粗糙，缺少對楊家有針對性的幫扶措施。

如今原本的8口之家只剩2位老人，即楊改蘭的奶奶楊蘭芳，父親楊滿堂。楊改蘭和丈夫李克英，還有他們的4個孩子已到另一世界了。至此，官方算是對《盛世中的螻蟻》做出回應及交待。

(中時電子報)