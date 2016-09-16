俄羅斯央行宣布降息 符合預期

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俄羅斯央行周五宣布，將基準利率由10.5％降至10％，並表示今年將不再降息。此次調降利率結果與市場預期相符。

俄央行指出，預備重新發行以盧布計價的債券，吸收來自市場過多的流動性。債券利息將與央行基準利率一致，預計每3個月支付一次。

(工商)