狂粉夜夜按鈴　T.O.P嚇到要報警

T.O.P對狂粉發出最後通牒。（翻攝自xportsnews）

BIGBANG的成員T.O.P正在大陸拍戲，但人氣太旺成為他揮之不去的負擔。他今天在Instagram上留言，警告大陸瘋狂粉絲，不要再來住處騷擾他。

他留言寫道：「中國粉絲們..拜託你們不要再來我家找我了..深夜門鈴突然響起，真的嚇死我了..我心臟要炸開了，已經忍了很久，現在再發生就要報警處理了。」因為拍戲的緣故，他現在暫居在大陸，神通廣大的私生飯得知他的住處，不時上門碰運氣按門鈴，希望能見到歐巴一面。

然而此舉不只讓偶像害怕，也引發各國粉絲群起撻伐，呼籲私生飯們自律。

(中時)