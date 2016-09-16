傳災後復原賴給軍方 高市提數據反駁
高雄市政府今晚說，今天風災後復原工作，市府出動7628人、國軍支援1286人，網路流言指莫蘭蒂颱風災後，「動員國軍支援，市府公務員自己休假」，不攻自破。
高雄市政府晚間發布新聞稿提出動員人數，駁斥網路流言。
新聞稿說，為災後復原，市府今天出勤人員達7628人，包含環保局出勤人員1638人、車輛404台，含環保署支援12台，環保局開口契約10台。工務局出勤人員618人、機具共333台，含抓斗車85台、鍊鋸85台。教育局出勤人員5372人，另開口契約動員3台高空作業車含司機、1台八爪車含司機、工人12人。
市府並感謝國軍支援計1286員，中型戰術輪車85輛。
市府呼籲，應停止散播不實謠言，挑撥國軍與市民情感，影響軍民一心的救災士氣。1050916
(中央社)
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