前義大利總統齊安比辭世 享壽95歲
義大利總理倫齊（Matteo Renzi）今天表示，前義大利總統齊安比（Carlo Azeglio Ciampi）以95歲高齡辭世。
法新社報導，倫齊在推特上表示，被視為現代義大利國父之一的齊安比，「以熱忱服務義大利」。
義大利外長簡提洛尼（Paolo Gentiloni）也讚揚齊安比是「義大利偉大的政治家」。
路透社報導，生病多時的齊安比，協助帶領義大利走出1990年代貪腐醜聞籠罩的黑暗時刻，被視為是歐元的發起人之一。
前義大利總理雷塔（Enrico Letta）在推特上表示：「我們的國父之一，離我們而去。倘若義大利（依然）是一個偉大的國家，我們對他萬分感激。」
齊安比的職業生涯大多在義大利央行渡過，齊安比在1946年，二戰結束後，效力義大利央行，擔任義大利央行總裁14年。齊安比力排政治介入，爭取制定利率和匯率的空間。
齊安比在1993年到1994年間擔任總理。之後在1999年到2006年擔任總統。
齊安比雖然曾任義國兩個最高職位，但他最為海外所稱頌的事蹟，可能在1996年到1999年擔任財政部長期間。
義大利債務沈重，齊安比克服了外界對義大利財政體質的疑慮，冷靜自信的為義大利爭取好條件，加入歐元區。（譯者：中央社劉淑琴）1050916
(中央社)
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