英國會議員林永樂相見歡 強化台英關係

台英國會小組3位共同主席與多位重量級國會議員日前與中華民國駐英代表林永樂會面，議員們恭賀並祝福林永樂接掌新職，期盼未來台英關係更加緊密，強化各方面合作關係。

中華民國駐英代表處與台英國會友台小組14日在英國國會上議院舉辦新任駐英代表林永樂抵任歡迎酒會，台英國會小組三位共同主席下議院國會議員伊凡斯（Nigel Evans）、佛克納爵（Lord Faulkner of Worcester）及史蒂爾勳爵（Lord Steel）親臨並致詞。

林永樂致詞時感謝台英國會小組多年來堅實的友誼及對促進台英關係的貢獻，希望任內持續推動台英關係。近年來台英關係在經貿、文化、教育、科技、觀光、再生能源等領域都有長足進步，雙邊合作關係日益緊密且涵蓋各層面，將持續努力使雙邊關係更上一層樓。

林永樂指出，2009年英政府給予持中華民國護照民眾赴英免簽證，對加速推動台英在各領域緊密合作助益良多，2015年英國駐台機構由「英國貿易文化辦事處」(British Trade and Cultural Office)改名為「英國在台辦事處」(British Office Taipei, BOT)，充分彰顯台英關係全面性。

佛克納勳爵致詞時表示，很高興議員們熱烈出席酒會，林永樂外交資歷豐厚同時是前任中華民國外交部部長，獲任命為駐英大使，彰顯台英關係深厚，而台英國會小組將持續積極強化台英雙邊關係。

史蒂爾勳爵致詞時對林永樂夫婦誠摯歡迎，並祝福任職期間業務推動順利圓滿。

伊凡斯致詞時說，他將於9月底率領英國會議員團訪台，此次將造訪台灣南部，深感興奮，近日莫蘭蒂颱風侵襲台灣，希望台灣南部民眾平安度過。

參觀酒會的賓客還包括，影子內閣外交部副部長魏斯特（Catherine West）、影子內閣內政部副部長錢皮恩（Sarah Champion）、影子內閣環境部副部長暨商務部發言人格蘭契斯特勳爵（Lord Grantchester）、影子內閣北愛事務部副部長龐德（Stephen Pound）、前國防部國會次長豪沃思（Sir Gerald Howarth）及戴維斯（Lord Davies of Stamford）、前內政部國會次長喬治豪沃思（George Howarth）、前下議院外交委員會主席蓋普斯（Mike Gapes）等上、下兩院重量級議員近50人出席，場面熱烈。1050916

(中央社)