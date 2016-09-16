加拿大7月製造業銷售月增0.1％

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加拿大官方周五公布，7月製造業銷售月增0.1％至506.7億加幣（約385億美元）。

7月增幅遜於經濟學家預估的1％以及6月的0.8％，主要受累於航太與機械銷售疲弱所致。若與去年同期相比，加國7月製造業銷售衰退2.6％。

(工商)