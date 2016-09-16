馮小剛自曝不拍《手機2》苦衷

馮小剛出席愛奇藝主辦的「馮小剛喜劇20年電影展映」閉幕儀式。（取自新浪微博＠愛奇藝）

由愛奇藝主辦的「馮小剛喜劇20年電影展映」昨天（9月15日）晚上在北京耀萊影城五棵松店落幕，為期4天的活動，近千名觀眾欣賞馮小剛的《甲方乙方》、《私人訂制》、《非誠勿擾》、《手機》、《不見不散》等8部經典喜劇作品。

馮小剛在閉幕儀式上提及很多往事，也力推新片《我不是潘金蓮》。他表示：「目前我的心態是，如果市場不需要我了，我隨時可以退休，我已經覺得知足了。」

對於這次的經典電影回顧活動，馮小剛頗為感慨：「可能大家十幾年前看過電影，現在再看，能想起好多年輕時候的事，應該也是一個回憶。」

馮小剛還回憶2003年葛优、范冰冰、張國立等人主演電影《手機》上映時引發的風潮，他表示，當時陸媒報導不少陪老婆看電影的男性都跑到廁所裡刪掉手機簡訊，還有一對情侶因為手機簡訊的問題起爭執，男人把手機直接砸在女友頭上，手機壞了，女友的頭受傷，2人最後分手，讓馮小剛內咎至今，不願再拍續集。

(旺報)