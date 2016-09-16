土城大潤發員工 停車場持槍自戕

我要評比

土城大潤發晚間傳出槍響，52歲徐姓員工，晚間9時許在大潤發旁停車場持槍自戕，民眾聽到槍聲查看，嚇得趕緊撥打一一九，目前徐男已被送亞東醫院急救，詳細事發經過帶檢警進一步釐清。

警方初步調查，徐男疑似是經濟因素問題才會自戕，但事發原因為何，警方仍在釐清，並追查槍枝來源。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)