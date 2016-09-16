巴基斯坦西北清真寺遇襲 增至25死30傷

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1名自殺炸彈客今天在巴基斯坦西北部1座擁擠清真寺，高呼「真主至大」（Allahu Akbar）並引爆身上炸彈，造成參加週五祈禱信徒至少25人死亡和30人受傷。

1位地方官員證實，毗鄰阿富汗的動盪不安聯邦直轄部落地區（FATA）的莫哈曼德區巴依汗村（Payee Khan）發生炸彈攻擊事件。

莫哈曼德副行政首長艾克巴（Naveed Akbar）告訴路透社，「那名自殺炸彈客在擁擠清真寺內高喊『真主至大』，隨後發生強烈爆炸。」

艾克巴說：「走廊和真清寺的一部分因爆炸塌陷，掉落在信徒身上，我們仍致力從瓦礫中拉出屍體和傷者。」1050916

(中央社)