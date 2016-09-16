不在乎經濟衰敗 馬拉威總統搭包機訪美

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非洲貧窮國家馬拉威（Malawi）總統穆薩里卡罔顧國家經濟衰敗，依然搭乘包機前往美國出席會議。

馬拉威媒體「尼亞薩時報」（Nyasa Times）今天報導指出，目前還無法確認包機一共花掉多少納稅人的錢，以及究竟有多少官員隨行出訪。

這已經不是第1次穆薩里卡（Peter Mutharika）搭乘包機出訪。去年出訪的隨行官員高達116人，舉國譁然。

馬拉威是內陸國家，1964年脫離英國獨立。土地面積約12萬平方公里，人口約1640萬，是世界上最不發達國家之一，85%人口生活在落後農村地區。

76歲的穆薩里卡是位國際經濟學法律專家，於2014年當選總統，是前總統賓古（Bingu wa Mutharika）的胞弟。

今年7月，穆薩里卡搭乘包機前往東非國家衣索比亞領取個人榮譽學位，引起各方猛烈抨擊。

報導引述馬拉威大學（University of Malawi）教授胡塞尼（Mustafa Hussein）的話說：「總統行為失當。國家正處於經濟動盪時代，他卻搭乘包機去其他國家領取私人學位證書。這種行為與他平日告訴我們的節約精神完全背道而馳。」

但是財政部長貢德威（Goodall Gondwe）卻不以為然。他說：「難道要一國元首搭乘經濟艙嗎?太荒謬了。」1050916

(中央社)