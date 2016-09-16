颱風馬勒卡來襲 國內國際航班異動整理

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我要評比

中颱馬勒卡持續朝台灣東部近海移動，民航局統計，明天華航、復興、立榮、遠東都有航班異動，提醒有要出國或是往返離島民眾留意。

今年第16號颱風馬勒卡明天最接近台灣，中部以北和東半部警戒，民航局表示，各家航空公司都已陸續公布航班異動消息。

國內線：

復興：台北往返航線全天取消，其餘航線正常。

華信：台北—金門AE1261/AE1262、台北—台東AE391/AE392、高雄—花蓮AE7931/AE7932航班取消，其餘正常。

立榮：1.台北往返各地航線，除台北—金門B7-8805/B8806正常、台北—馬公B7-8605/B8606提前1小時起飛，其他航班全部取消。

2.台中—馬祖航班全部取消。

3.高雄—金門B7-8911/B8912、高雄—馬公B7-8691/8692取消。

遠東：台北—馬公FE8027提前至11時起飛，其他台北出發航班11時後全部取消，其餘航線正常。

德安：台東往返蘭嶼、綠島航班全部取消。

國際線：

華航：桃園—石垣島CI124延至18日9時5分、CI125延至18日12時起飛。

遠東：太原—松山FE102延至17日晚間7時起飛。

全日空：羽田－松山NH0853延至18日8時30分，NH0854延至18日11時55分起飛；成田－桃園NH0823延至18日8時30分，NH0824延至18日12時5分起飛。

廈門航空：松山－福州MF883/MF884/MF879/MF880、廈門－松山 MF881/MF882/MF887/MF888航班取消。1050916

(中央社)