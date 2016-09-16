YouBike明晨2時起暫停營運 公車減班

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台北市政府今晚宣布，YouBike微笑單車自17日2時起停止營運。（本報資料照片）

馬勒卡颱風來襲，台北市政府今晚宣布，YouBike微笑單車自17日2時起停止營運。後續依風雨狀況狀況再行宣布。

公車營運方面，北市交通局為考量行車安全，公車將視天候及道路等狀況，減發班車。

北市交通局指出，自停止上班時起，一般路線及捷運接駁公車發車班次可依例假日班距或平日最大班距行駛；當平均風力強度達8級以上時，發車班次可依例假日班次減少1/2行駛；當平均風力強度達9級以上時則減少2/3；當平均風力強度達10級以上時，就能停止發車。

山區公車路線部分，發車班次可依例假日班距或平日最大班距減少1/2行駛，當平均風力強度達8級以上時，可停止發車；另休閒公車路線也可停止發車。

交通局提醒，搭車前先電洽所欲搭乘公車路線場站或市府1999確認班車發車情形及時間。

另外，台北市政府今晚表示，為因應馬勒卡颱風來襲，明早5時後開始關水門，並已開放部分路段紅黃線停車，教育局也配合自今晚8時起開放學校，提供民眾將車輛暫時停放於校園內。

教育局提醒，學校僅提供停車，不負擔保管責任，請民眾停車時儘可能遠離校園樹木、球架等易傾倒物，避免因颱風造成損害，若北市府宣布恢復「禁止市區部分路段紅黃線停車」，則請車主於上午7時前（如逢假日延至8點）將車輛駛離，避免影響學校活動

(中時)