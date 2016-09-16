北京白髮翁自備月亮給老伴賞最美月

滿頭白髮的張姓老翁今年中秋節和老伴在北京一家餐廳約會，自備大型汽球月亮和花朵要給老伴驚喜，點亮超大月亮並送花給白髮妻時，被一旁民眾看到錄影po上社群網站感動許多網友，也引發熱議直呼：「太浪漫了」。

網易新聞報導，張姓老翁為遵守對妻子的承諾，多年來每個中秋節都帶她去一個不同的地方賞月，因為兩人年紀越來越大，視線也漸漸變得模糊，為了不留下遺憾，老翁今年特別準備了特製大月亮，希望讓兩人留下美好中秋回憶。

(旺報)