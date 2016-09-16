蘇打綠電影年底首映 開唱遇颱少1場
樂團蘇打綠今晚在台北市中山堂開唱，開演前播放15分鐘紀錄片，預告首部演唱會電影將在今年底首映；明天場次則因台北放颱風假宣布取消。
蘇打綠之後將休團3年，「In Summer印夏天」演唱會巡演歷經7站，晚間到中山堂將連唱3天，首度與台北市立交響樂團合作，合作錄製專輯「冬 未了」的德國指揮家魯夫（Bernd Ruf）3度登台助陣。
以「痛快的哀艷」開場，蘇打綠以大場地製作規模打造中山堂演出，燈光布景搭配交響樂團，磅礡氣勢震撼全場，接著演唱「對殺人狂指控」、「地平線」等歌，炒熱氣氛。
主唱青峰坐在椅子上唱「博物館」、「回車諾比的夢」，唱完「下雨的夜晚」，青峰脫掉外套飆唱「他舉起右手點名」。連唱「冬 未了」收錄的12首歌後，青峰等人向全場深深鞠躬，響起滿場掌聲。
開演前播放15分鐘由德國人拍攝的紀錄片，記錄「冬 未了」音樂軌跡，呈現蘇打綠和德國交響樂團合作幕前、幕後花絮，其實15分鐘片段是預告片，蘇打綠第一部演唱會電影將在今年底首映。
颱風馬勒卡來襲，台北市明天停止上班上課，中山堂場地不開放，蘇打綠明天演出宣布取消，主辦單位已在研擬退票方式，稍晚會公布在蘇打綠臉書（facebook）粉絲專頁。1050916
(中央社)
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