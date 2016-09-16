印度與尼泊爾總理會談 雙方願強化關係
尼泊爾新任總理普拉查達首訪印度，今天與印度總理莫迪展開會談。莫迪在兩人會談後的記者會上強調，印度要強化與尼泊爾國防安全合作，加強與尼泊爾發展夥伴關係。
這是政策倒向中國大陸的尼泊爾前總理奧利（KP Sharma Oli）下台後，尼泊爾新內閣嘗試與印度修好，印度也希望能藉此重新挽回尼泊爾友誼的最新外交活動，頗受各界重視。
普拉查達（Pushpa Kamal Dahal Prachanda）上台後，選擇印度作為首次出訪國家，預計在印度停留4天，他今天上午與莫迪展開會談。
雙方在會談後，宣布簽署3項協定，包括印度擴大資助1.5億美元協助尼泊爾震災後重建工作。
在兩人會談後的聯合記者會上，莫迪表示，印度希望尼泊爾能透過包容性對話貫徹新憲法，並包容接納尼泊爾社會各階層願望。
莫迪強調，他已告訴普拉查達，印度願意與尼泊爾加強發展夥伴關係，作為近鄰和密切友好的國家，尼泊爾的和平與穩定是印度與尼泊爾的共同目標。
他還指出，印度與尼泊爾的安全利益是相互攸關，雙方同意「繼續雙方之間的國防與安全機構合作，這對捍衛雙方開放的邊界至關重要」。
莫迪還說，雙方將密切監督並完成印度在尼泊爾所有有時限的開發計畫，同時加速正在尼泊爾進行的水電項目順利完成。
尼泊爾去年9月解決各方歧見通過新憲法，並依新憲於去年10月選出前任總理奧利（KP Sharma Oli），卻因住在尼、印邊境的印度裔馬德西人（Madhesi）認為，新憲法讓占尼泊爾人口約4成的印度裔族群喪失權利而發動示威，進而佔據尼印邊界交通要道。
印度也以動亂為由封鎖邊界，導致7成物資與能源仰賴印度的尼泊爾發生能源與物資危機。
奧利政府因此轉向中國大陸求助，大陸也承諾提供燃油與物資，印度政府因此遭到輿論指責，認為封鎖邊界措施讓尼泊爾倒向中國大陸。
不過，在尼泊爾新總理上台後，尼泊爾與印度都希望修好雙邊關係。1050916
(中央社)
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