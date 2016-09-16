看好市場發展 高盛上調陸股評級
在下調大陸股市投資評級9個月後，高盛開始唱多大陸A股，日前調升陸股評級由「中立」至「增持」，並認為今年底之前，中國大陸都是一個非常好的市場。
大陸澎湃新聞報導，高盛首席亞洲股票策略師莫（Timothy Moe）美國時間13日受訪時說：「雖然大陸信貸擴張和產能過剩的情況仍然存在；但短期來看，我們認為中國是一個很好的而且持續向上的交易標的。」
Timothy Moe表示，對於投資者來說，在今年年底之前，中國大陸都是一個非常好的市場。
他表示，大陸經濟在第4季將會開始轉強，理由是近期宣布的寬鬆政策。企業盈利也會回穩，絕對值不會很多，但是會開始穩定下來，估值仍然保持中等。
高盛12日發布的報告中指出，大陸股市在近幾個月的表現落後於除日本外的亞太區市場，以及其他新興市場。不僅如此，股票的估值和亞洲和環球新興市場相比，也有著「意味深長的折價」。
正因如此，高盛日前對大陸股票的投資評級從「中性」上調至「增持」。MSCI中國指數的目標價也隨之提高，從60.5上調至70，相當於還有約9%的上漲空間。1050916
(中央社)
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