河北牛家莊村 公認「長壽村」

聯合國認定的長壽村標準規定，每百萬人口中要有75位以上的百歲老人。河北省牛家莊村5000多位村民中，80歲以上老人有118人，其中2人已超過百歲，由於人口基數少，無法被聯合認定為長壽村，但已是地方公認的長壽村。

中新網指出，牛家莊村人口基數達不到聯合國和國際自然醫學會認證標準的人口基數，但5000多人裡面能有2個百歲老人，非常難得。依照國際自然醫學會認定，每10萬人中擁有百歲老人7人，就可以被評為「世界長壽之鄉」。

(旺報)