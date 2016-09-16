「國軍」成「孤軍」 羅智強：太太太離譜了
莫蘭蒂強颱16日發威肆虐，造成南台灣不少災情，然高雄市府防災中心於中秋夜前撤收，除清潔隊與國軍外，相關官員皆返家休息。此舉不僅引發退將為國軍打抱不平，前總統府副秘書長羅智強更批評，讓「國軍」變「孤軍」，「蔡總統、陳市長，妳們真的是太太太離譜了」。
羅智強於引用縣市政府休假留孤軍掃街，引發退將不滿之新聞，於臉書貼文表示，莫蘭蒂強颱肆虐前夕，高雄市長陳菊去唱歌、彰化縣長魏明谷在臉書嗆聲、總統蔡英文顧吃飯，而市府高官們則顧休假，「最後讓「國軍」變「孤軍」，這會不會太離譜…」。
他表示，這讓他想起當年前總統馬英九坐鎮防災應變中心，累到打瞌睡，卻反遭綠營砲轟，他要提醒「蔡英文和陳菊等綠營『大領導』們」，當年前總統馬英九坐鎮抗颱，發揮統籌領導作用，並以身作則、帶頭表示重視，「同時透過媒體播送總統的重視，拉高能見度，提醒大家提高警覺，並讓政府各部門鎖緊螺絲。」
文章最後，羅智強再次提及88風災時，前行政院秘書長薛香川加班後陪老岳父吃飯的往事，他指出當時蔡總統痛批「氣到想砸電視」，不禁反問蔡總統「現在呢？有沒有用過去批別人的標準的『萬分之一』，自我要求？蔡總統、陳市長，妳們真的是太太太離譜了…」。
(中時電子報)
文章來源：羅智強臉書
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