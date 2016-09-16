蘋果i7銷量超出預期 股價衝衝衝

蘋果主力新品iPhone 7周五正式開賣，並在全球各地掀起排隊搶購熱潮。挾著預購熱度遠超乎預期的利多，蘋果本周天天天紅已4連漲，並已創下11％的2年半來4個交易日的最大漲幅紀錄。多名分析師馬上更新報告看好蘋果i7銷量與調高目標價，可望為此波多頭行情再添上漲動能。

蘋果周四大漲3.4％，來到115.57美元的今年新高價。周五早盤開小低盤後一度拉高漲破116美元，隨後受大盤下跌而壓回，但仍維持在115美元的波段高檔。

(工商)