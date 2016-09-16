颱風莫蘭蒂漁損 高市359萬
高市府海洋局今天說，莫蘭蒂颱風造成養殖漁業災損統計截至今天傍晚為止，林園區、梓官區公所損失面積共計5.98273公頃，估計損失金額共計新台幣359.8092萬元。
海洋局說，莫蘭蒂颱風造成高雄沿海各養殖區電桿斷裂停電嚴重，市府海洋局協助漁民通報台電公司盡速處理，台電高雄區處雖已動員承攬廠商及搶修員工全數出勤，但全市受颱風影響停電區域遼闊，沿海魚塭區多數電桿斷裂傾倒，因此增加魚塭送電難度，經台電公司全力搶修，魚塭供電情形陸續恢復中。
海洋局說，這次強風豪雨造成全市多處斷水斷電，養殖漁業損失嚴重，農委會於15日公告高雄市為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區，16日至26日止，受理漁民申辦現金救助及低利貸款，呼籲受災養殖戶拍照存證並儘速向所在地區公所提出申請。
海洋局表示，莫蘭蒂颱風造成全市大停電多時，加上魚塭附近電線桿都折斷，魚塭停電許久，超過許多養殖戶發電機負荷，間接造成的這些漁損，要申請補助雖有得喬，但海洋局也會全力協助受災業者爭取補助。1050916
(中央社)
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