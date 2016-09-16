遠東百貨四門市 明午2時前不營業

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我要評比

馬勒卡颱風來襲，遠東百貨營業時間調整，台北寶慶店、Mega City板橋大遠百、板橋中山店、花蓮店105年9月17日(六)14：00前不營業，14：00之後是否營業，會依風雨狀況彈性調整，於9月17日上午再宣布。

(集團連線報導)