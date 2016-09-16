犀牛延長賽11比8勝桃猿 下半季戰躍第1
義大犀牛與Lamigo桃猿16日在桃園球場3連戰首戰，犀牛隊歷經前11局三度被追平，終在延長賽12局上，靠著張建銘2分全壘打在內，攻下3分，最終在驚濤駭浪中以11比8氣走桃猿，下半季戰績躍居第1，領先桃猿1場勝差。
張建銘此役擊出本季第3轟，也是桃園球場歷年的第500轟，結果這支具紀念價值的2分炮，成為擺脫桃猿糾纏的致勝一擊。
桃猿此役展現落後追趕韌性，7局下趁犀牛1次失誤與投手1次觸身球攻下1分，追平4比4平手；9局下落後2分情況下，陳俊秀對這局上場救援的「土地公」倪福德敲出2分炮，再以7比7逼和對手；11局下落後1分，朱育賢適時擊出陽春炮，第3度以8比8戰平。
可惜，桃猿牛棚洪聖欽守不住犀牛最後1局攻勢，12局上先被犀牛林瑋恩擊出1分打點2壘安打，再被張建銘敲出2分炮，最終功虧一簣敗北。
桃猿王柏融與犀牛高國輝，此役個人打擊紀錄都有收穫。王柏融此役前9局擊出2支安打，累計安打數175支，由於隊友陳俊秀9局上敲出追平2分全壘打，兩隊進行延長賽，讓王柏融多了打擊機會，結果在10局下適時擊出這場比賽第3支安打，本季累計176安，平了前興農牛洋將威納斯2009年保持的中職單季最多安打紀錄，未來每支安打都為日後打者設下更高的追逐門檻。
高國輝此役首局擊出本季第29轟，於生涯第363場出賽擊出第99轟，只差1轟就達成「百轟」里程碑，同時改寫陳金鋒保持的中職最快453場最快「百轟」紀錄。
(中時電子報)
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