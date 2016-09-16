美國9月消費者信心指數創4月以來低點

密西根大學周五公布，9月消費者信心指數初估值維持在8月的89.8點，是今年4月以來最低點。

負責製作這項調查的主任柯丁（Richard Curtin）表示：「9月消費者對個人財務現況不甚滿意，主因是多數人收入沒有增加。」但他強調消費者對經濟前景仍抱持相當樂觀的看法。

(工商)