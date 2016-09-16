謝長廷上日雜誌 談台灣美食

駐日代表謝長廷接受日本餐飲專門雜誌「大人之宴」採訪，介紹台灣的飲食文化並推銷台灣美食。被問到日本的台菜時，他說偏甜、量少。對於日本人吃麵配飯一事，感覺很新鮮。

9月16日出刊的日本餐飲專門雜誌「大人之宴」刊登駐日代表謝長廷的專訪。

有關台灣的飲食文化，謝長廷說，有主要以米為材料做成的台灣傳統小吃，也有融合日本料理與中國各地等口味的現代台灣料理，包含深受日本觀光客喜愛的小籠包與牛肉麵等。

謝長廷還介紹台灣高級食材烏魚子及代表性的酒類，如高粱酒、紹興酒，他還特別推薦在世界上受到好評的台灣威士忌KAVALAN。

被問到對在日本台菜的印象時，謝長廷說，在日本標榜台菜的餐廳大多還是以一般中華料理為主，且口味偏甜、份量少。另外，他對日本人將拉麵配飯一事，覺得很新鮮。他說，在台灣，麵和飯都是主食，很少一起配著吃。

謝長廷6月就任駐日代表以來，勤走日本各地，他讚賞日本料理味道精美且富變化，器皿精緻、服務周到。他說到地方視察並順道品嚐了富特色的鄉土料理，譬如山梨縣的「餺飥」、仙台的牛舌、沖繩石垣島的石垣牛肉等。

他表示，台日間人民往來密切，去年互訪者共約543萬人次，今年目標突破600萬人次。年初台南地震與日本熊本地震發生後，台日互援，形成一種善意的循環關係。另外，根據日本「交流協會」今年在台灣實施的民調顯示，56%台灣人最喜歡的國家是日本，遙遙領先其他國家。

他說，台日人民之間已建立起非常友好的關係，在自由、民主、經濟與國防等事項上也有共通的利益，可說是國際間友好關係的模範，今後將繼續加強體育、文化及地方城市之間等的草根性交流，讓台日關係更加鞏固。

「大人之宴」是日本專門介紹餐飲的雜誌，每年約發行6類不同主題內容刊物，每期發行約3萬冊，以關東為主要發行地區。近幾期雜誌特別推出特集，邀各國駐日本大使介紹自己國家飲食文化及對日本料理的印象，已有義大利、巴林、法國與德國的駐日大使受訪。1050916

(中央社)