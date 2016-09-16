傳越南國會延後批准 歐巴馬力推TPP遇挫

越南官員今天表示，越南國會下會期不會將跨太平洋夥伴協定（TPP）納入議程，再添美國總統歐巴馬大力推動這項貿易協定前景的不確定性。

越南可以說是這個涵蓋全球40%經濟的貿易協定的最大受惠國，被看好是首波批准TPP的國家。在加入TPP的前景下，越南去年製造業部門吸引空前的外資。

國會消息人士告訴路透社，「由於政府的提案不完整，TPP不會納入國會議程中。」他並未進一步說明。

在執政的共黨高層今年1月已經通過下，越南國會的批准被視為一種形式。

越南國會議員96%是共產黨員，同時國內也未傳出反TPP的聲浪。國會下個會期將在10月20日開議。這項推遲代表越南最早批准時間，會在美國11月大選後數個月。

TPP去年完成磋商，號稱「超大區域協定」，將創造涵蓋12個成員國的貿易區，總國內生產毛額（GDP）高達27兆美元。（譯者：中央社劉淑琴）1050916

(中央社)