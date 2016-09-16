颱風來襲 雙北YouBike17日2時暫停營運

因應馬勒卡颱風來襲，台北市政府今晚表示，YouBike微笑單車自9月17日凌晨2時起暫停營運。微笑單車也在官網表示，新北市YouBike各場站同樣於17日凌晨2時起全面暫停營運。

微笑單車表示，因應馬勒卡颱風來襲，台北市及新北市政府宣佈停班停課，考量民眾騎乘安全，台北市及新北市YouBike各場站，將於17日凌晨2時起全面暫停營運，各服務中心也將停止營運，恢復營運時間將視風雨狀況另行公告，若造成不便，敬請見諒。1050916

(中央社)