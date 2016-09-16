觀光產業聯盟中秋聯歡晚會 兩岸一家親

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海峽兩岸旅行業發展協㑹理事長姚大光(圖中)向陸客敬酒。(未滿18歲禁止飲酒)（圖／業者提供）

觀光產業聯盟今(16)日晚間18:30假圓山飯店席開40桌，舉辦兩岸一家親中秋聯歡晚宴，宴請大陸在台旅客暨在台陸生，前觀光局長蘇成田暨各產業公㑹代表向大陸旅客祝賀中秋佳節快樂，場面熱烈。

此次晚宴主要為表達觀光產業歡迎大陸旅客來台觀光，並表達台灣觀光產業歡迎陸客之意，適逢中秋佳節也祝福兩岸同胞中秋節快樂。

宴㑹期間海峽兩岸旅行業發展協㑹理事長姚大光致詞表示，台灣歡迎大家來旅遊，從兩岸開放大陸旅客來台旅遊至今，根據觀光局統計大陸旅客來台旅遊滿意度都高達90%以上滿意，絕對沒有外界所傳的品質不佳的現象，希望大家能多多來台灣旅行，觀光產業㑹盡力接待，努力做好，晚宴賓主盡歡。

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(工商)