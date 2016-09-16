圓通即將上市 趙薇笑納數千萬人幣

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被喻為「明星股神」的大陸影星趙薇，受益於即將上市的大陸物流企業圓通速遞，估將獲利超過數千萬元人民幣（下同），堪稱是秋節大紅包。

每日經濟新聞16日引述券商研報預估，圓通上市後市值將達到473億元。其中，阿里系資金阿里創投、雲鋒新創將分別持有11.09％、6.43％之圓通股份。粗估阿里系在圓通上市後，浮盈將達到數十億元。

趙薇作為雲鋒新創的股東之一，當初出資7,500萬元，持股2.44％；預估圓通上市後，她又將獲利數千萬元。

(工商)