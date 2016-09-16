義大利前總統錢皮去世 享年95歲

義大利前總統卡洛•阿澤利奧•錢皮，在當地時間16日上午在羅馬去世，享年95歲。

據新華社報導，錢皮辦公室主管多梅尼科•瑪律凱塔指出，在過去幾個星期裡錢皮病情越來越嚴重，於16日上午在羅馬一家醫院去世。

義大利總理倫齊當天也在自己的社交媒體帳號上發佈消息悼念錢皮，稱錢皮「用熱情服務義大利」，並向他的遺孀弗蘭卡致以慰問；義大利總統馬塔雷拉發佈聲明表達哀思，感謝像錢皮一樣的人在國際社會的努力讓義大利受益。他說，錢皮的名字與歐元誕生相關聯。

錢皮1920年12月9日出生在義大利西海岸城市裡窩那，畢業於比薩大學文學系和法律系，是一位經濟和金融學家。錢皮1979年至1993年擔任義大利中央銀行行長。他1993年至1994年出任義大利政府總理，1996年出任國庫部長，1999年5月13日當選義大利共和國第10任總統，2006年5月卸任。

(旺報)