陸果粉不畏風雨買i7 水貨炒破兩萬人幣

蘋果新款手機iPhone 7發布前普遍不被看好，中國市場網友討論度也降低。不料上市後不僅預購火爆，陸港各地蘋果零售店也再現人潮，上海果粉更不畏大雨排隊；水貨市場行情也被炒熱，曜石黑版本最高飆破兩萬人幣，令人咋舌。

綜合陸媒報導，iPhone 716日在首波發售國家上市，從銷售情況來看，陸、港市場仍延續iPhone過去「一發售就售罄」的傳統。目前至蘋果中國官網下單買iPhone，發貨最快至少2～3周，曜石黑、128G版iPhone Plus甚至要等到11月後才發貨。

(工商)