F1新加坡大獎賽 粉絲齊聚超嗨
2016年一級方程式（F1）賽車新航新加坡大獎賽今天登場，F1新加坡大獎賽是今年的第15站賽事，共有來自11支車隊的22名選手參賽。
F1新加坡大獎賽分別在今晚舉行兩場練習賽，明晚也會有一場練習賽和排位賽，以及18日晚上的正式比賽。
傍晚時分的新加坡大獎賽附近人潮湧現，除新加坡本地賽車迷之外，不乏專程前來觀賽的國外粉絲及觀光客，隨著賽道旁照明燈亮起，讓遠處的濱海灣金沙酒店、濱海藝術中心及摩天輪更增添亮麗色彩。
今年共有來自11支車隊的22名選手參賽，在這條長達5.065公里賽道一較長短。
F1新加坡大獎賽於16日到18日舉行。新加坡是在2008年首次舉辦一級方程式夜間公路賽事，明年將邁入第10年。1050916
(中央社)
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