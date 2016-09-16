推銷台灣觀光大手筆 多倫多直飛度週末
台灣觀光局在中秋夜於多倫多舉辦了#TaiwanNowBoarding媒體酒會，參加現場幸運抽獎的兩位中獎嘉賓，當場拎著行李由專車直奔皮爾遜機場，搭乘當晚班機直飛台灣歡度周末！
這場在多倫多市中心舉辦的#TaiwanNowBoarding促銷台灣旅遊活動，是專門為加拿大當地的旅遊媒體和業者舉辦，有超過120人到場參加，一起感受台灣文化和美食魅力。
活動的最大亮點是現場的社群媒體活動，參加來賓透過在社群媒體上使用標籤＃TaiwanNowBoarding，發布活動內容，就有機會贏得長榮航空提供的當晚直飛台灣機票。主辦方早早就通知有意參加抽獎的來賓，先準備好簡單行李、備好護照，以便直奔機場，登機赴台。
兩位幸運獲獎人Ryan Woods和Michael Wong，在活動結束後，就被豪華禮車接送到多倫多皮爾遜國際機場登機，前往台灣度周末。旅遊套裝行程包含兩晚五星級飯店住宿和台北半日遊。
而除了台灣周末遊這樣的生猛大獎，台灣觀光局也準備了兩張由中華航空提供的的台灣往返機票和台灣茶禮盒作為活動獎品。
為了讓來賓感受到台灣獨特的文化，活動由剛榮獲加拿大15位最受好萊塢矚目的新興主播Gurdeep Ahluwalia擔任活動主持人，現場並設置專屬照相區域，讓來賓可以透過虛擬實境的照相技術，與台北101等台灣著名景點一起虛擬合照留念。
此外，酒會現場也邀請多倫多台灣美食業者包括「乾杯」台式居酒屋餐廳和日出茶太，在現場提供鹽酥雞、割包、涼麵、珍珠奶茶等各式夜市小吃，讓大家體驗台灣小吃的魅力。1050916
(中央社)
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