他曾擊敗張國榮金馬稱帝 卻為救他人遭火吻毀容...

謝君豪為人低調，即便曾獲影帝殊榮，仍讓自己保持一顆謙虛的心。（圖／取材自微博）

台灣金馬獎創立至今已過半世紀，影響力可以說是整個亞洲地區之冠，金馬成為所有演員渴望站上的殿堂，歷屆獲獎的影帝、影后達60多位，如成龍、狄龍、柯俊雄、孫越、秦祥林、常楓、張家輝、劉德華、劉青雲、梁家輝、梁朝偉、凌波、徐楓、李麗華、上官靈鳳、張艾嘉、張曼玉、楊貴媚、鄭裕玲、歸亞蕾、桂綸鎂、章子怡、舒淇、林嘉欣等人均得過此榮耀，每年入圍名單揭曉總會出現許多聲音，其中最常聽見的就是「這誰啊？」觀眾對演員的陌生無法產生共鳴，更慘的是當這位「陌生人」得獎了，觀眾還是不知道是誰，在回顧金馬獎漫長歷史，就有那麼一位特別的存在，他被記住的絕對不是他的人、他的名，而是因為他在當時擊敗了賽前大熱門、《春光乍洩》張國榮，他的得獎硬生生讓張國榮吞下了第3次挫敗。

謝君豪憑藉《南海十三郎》中精湛表現，成功擊敗呼聲高、《春光乍洩》中的張國榮（右圖左）稱帝。（圖／翻攝自網路）

現年53歲的香港男星謝君豪人如其名，沒有許多人那樣華麗的名字包裝，他出道多年不僅「零緋聞」，為人更是低調到不行，除了演戲，幾乎沒人知道他的私生活，因為熱愛演出、舞台，讓謝君豪被外界封為「戲劇狂人」。他於五育中學畢業後便開始工作，當過推銷員、售貨員，實習護士，過著再普通不過的生活，在中學當過話劇男主角的謝君豪愛上演戲，曾跑去報考香港演藝學院戲劇系卻落榜，考了第2次才成功，就此打開了他往後20多年的演藝之路。

畢業後，謝君豪加入香港話劇團工作，演出影響他一生的重要作品《南海十三郎》，此部話劇令他一砲而紅，甚至至今都還在各地公演，而謝君豪在1997年出演了電影版《南海十三郎》，足以撼動人心的精湛演技，使他初次入圍便擊敗當時呼聲極高的張國榮，一舉奪下金馬獎最佳男主角，更有人認為他詮釋的戲旦「南海十三郎」，已然超越張國榮在《霸王虞姬》中所飾演的蝶衣一角，有趣的是，據悉當年導演屬意的南海十三郎是張國榮，但最終卻因故無緣此角，未料最後卻被錯過的角色擊敗。

演什麼像什麼的謝君豪，從《仙劍奇俠傳》的酒劍仙（左上）、《長恨歌》程先生、《天外飛仙》勞夫子再到《錦繡緣》中的向寒川，不論古裝或是時裝仍能精準詮釋。（圖／翻攝自網路）

謝君豪演出的作品不計其數，電影、電視劇與舞台劇都有精彩表現，他是舞台劇《杜老誌》中上世紀香港風光無限卻實屬空架子的股壇大鱷鄒世昌；是電視劇《長恨歌》裡溫文儒雅的程先生；同時更是《錦繡緣華麗冒險》中霸氣卻又深情不已的向寒川，不過他最為人熟知的，是在胡歌成名作《仙劍奇俠傳》中，飾演其師父、深情豪爽、無拘無束的酒劍仙，演什麼像什麼，是謝君豪的本領，同時也是他未被不斷竄起的後輩威脅、被時代淘汰的原因，「演技」正是他的最佳武器。

2009年謝君豪在拍攝《楊貴妃秘史》時，為了救出同劇小演員慘遭火吻。（圖／翻攝自網路）

但在2009年卻發生一起重大意外，謝君豪客串電視劇《楊貴妃秘史》時，因工作人員的疏失導致片場意外起火，當時謝君豪不顧兇猛火勢，奮不顧身衝進火場救出在劇中飾演自己女兒的小演員，但他卻因此付出毀容的代價，不得不去做了「換膚」手術，事隔幾年這件事才被黃秋生爆出，謝君豪卻不以此拿來炒新聞，反而靜心休養，多年後談及此事僅笑說：「我很好運，很快就恢復能開工了。」再次讓人見到他除了表演，其餘一概不談的低調風格。

謝君豪一家3口生活甜蜜，如同他在演藝圈的低調，謝君豪也鮮少吐露私生活。（圖／翻攝自網路）

從未傳出過緋聞的謝君豪，在1996年與戚婉儀結婚，如今女兒采湳都已15歲，一家3口感情非常甜蜜而穩定，與在演藝圈一貫的低調，謝君豪不會主動去告訴外界家事，僅能透過他所寫的《采湳》一書，或者偶爾更新的微博，才得以窺視他的家庭生活，低調到如此不像明星的，恐怕也只有謝君豪，少了星味、多了謙卑、務實的平民之氣，讓媒體也放棄拿他炒新聞，漸漸地與成名越來越遠，但對謝君豪來說，成名與否並不重要，能夠從事他熱愛的表演，或許就已足夠了吧。

(專題報導)