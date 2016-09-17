這些明星都來台體驗！她坐機車引日專文介紹

渡邊直美日前來台錄節目，戴上安全帽給阿姨載。（圖／翻攝臉書）

台灣機車文化讓不少外國客都大開眼界，尤其先前台北橋上下班尖峰時段的「機車海」經常被外國媒體引用。就連許多明星來台灣，也都會趁機體驗坐機車，台日混血的超人氣搞笑諧星渡邊直美，近來錄製的日本節目帶她回台灣，她在片段中搭上阿姨的機車外出，讓該節目還特別介紹了為何台灣會如此仰賴機車。

渡邊直美在台灣坐機車，節目還插播解釋台灣的機車文化。（圖／翻攝臉書）

渡邊直美日前為了錄製日本節目，特別回到台灣找親戚，而在這之中，從小照顧她的阿姨特別帶她回以前市場中的小吃店找尋印象中的味道，兩人坐上機車前往，渡邊直美也解說了台灣人都是騎機車生活，節目甚至插播解說，台灣約1.8人就有一台機車，並有專人解說稱台灣機車比起日本能如此普及，原因就在於考駕照相當容易且便宜，往往一天內就能領到駕照，讓在場來賓都相當吃驚。

而渡邊直美坐著機車趴趴走的畫面播出後，不少日本網友也大呼可愛，有趣的是，在這段影片中，渡邊直美最後為了感謝過去很照顧自己的阿姨，大手筆買了一台新的機車當作感恩禮物。

成龍在西門町被捕獲給小豬載，但其實是為了新片。（圖／翻攝PTT）

除此之外，先前成龍來台灣，也被網友捕捉到他被羅志祥騎機車載，兩人現蹤西門町街上，引來一陣騷動，而這樣的畫面也被大讚「太強組合」！不過其實這是因為兩人在為新片拍攝，不過融入民情坐機車的模樣，還是很吸睛。

宋智孝日前來台錄節目也坐上機車。（圖／達志影像）

另一位引起媒體與粉絲騷動的大明星，就是南韓美人宋智孝啦！她先前與男神陳柏霖合作陸版《我們結婚了》，特地回到陳柏霖生長地，兩人在台灣約會，陳柏霖也騎著機車載著女神，吸引不少媒體也跟著騎車跟拍，儘管當時讓宋智孝受寵若驚，但這樣的體驗也讓她十分難忘。

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