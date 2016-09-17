3電影接力上映 孔侑隔4年重返小螢幕全因她！
韓星孔侑主演災難電影《屍速列車》票房表現亮眼，在片中飾演單親爸，動人演技讓他知名度大開，而今年孔侑有3部電影接力上映，2016可以說是「孔侑年」，不過孔侑時隔近4年，即將重返小螢幕，拍攝王牌編劇金銀淑的最新作品《鬼怪》。
孔侑曾演出《咖啡王子一號店》開始走紅，2011年以電影《熔爐》再創演藝事業高峰，孔侑曾因近年無亮眼代表作引發話題，日前還傳出他原是神劇《太陽的後裔》男主角人選之一，卻因為電影片約等因素，錯失演出機會，為了不再錯失良機，孔侑積極合作金恩淑，回歸小螢幕。
南韓王牌編劇金恩淑可以說是韓劇收視率的保證，她曾打造出《秘密花園》、《繼承者們》、《太陽的後裔》等夯劇，這些作品都創下高收視並引發討論，新作《鬼怪》與孔侑再合作。
2016年孔侑演出《推出關不住的誘惑》、《屍速列車》外，《密探》11月接力上映，並將推出電視劇《鬼怪》，孔侑創造了屬於他的「孔侑時代」。
(專題報導)
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