演技型藝能人出身 卯水咲流拍AV超有戲der

長片類型AV作品吃演技，通常由資深AV女優來詮釋會比較有戲感，像卯水咲流這樣以長片出道的實為少數。(BBI_205、MEYD_203)

收看一定數量暗黑謎片的觀眾一定知道，AV界發展至今，要想出完全沒做過的企劃是很困難的事，所幸AV女優這個職業流動率高，新面孔源源不絕來報到，不同人演就有不同的味道，因此尚能提供新鮮感，但作品的質量，還是得靠演員本身來撐，廣義說來，AV片分成兩大個大方向，一種是小短片拼接而成了作品，一種是劇本完整的一條龍長片，前者只要在愛愛的部分盡量投入，大概就能有不錯的效果，然後者還得兼顧戲劇性，隔行如隔山，要能邊裸邊戰邊兼顧戲劇張力，實際上是困難的事情，因此，劇情類A片多半會找在業界磨練較久的AV女優來演出，技巧部分駕輕就熟，才有心力來豐富戲感，換個角度來說，要找一個有戲劇背景的女演員來出演AV，怎麼想都是稀罕之事，然暗黑界還是撿到這天賜大餅了，AV女優卯水咲流，就是那個自帶演技的人才。

2013年AV出道的卯水咲流，在處女作封面上可說沒賣弄任何身體元素，甚至沒露半點性感，完全看不出來照片中的那位短髮女性是個AV新人，卯水咲流齊整穿著簡潔褲裝，根本是女演員look，「九頭身爽健美人」是東家想對觀眾說的重點，還強調她在演技項目拿過獎項，而這也是事實，卯水咲流在演藝圈並非默默無名，身為女演員時的她有點成績，維基百科上甚至創建了她的欄位，清楚記錄她演出被看作是「新秀殊榮」的特攝片，也有知名影視作品，不過介紹歸介紹，片商在封面為她打造了演技專業的清新形象，然內容就不是這麼回事，卯水咲流可謂「初AV就被榨乾」，入業界第一發就是劇情長片，演的是出了名的搜查官系列。

片商鐵了心要將卯水咲流的戲劇能量完全轉殖到暗黑領域上，一丁點都不想浪費，很難想像要讓一個新人不做羞澀初脫的橋段，直接「專業化」，而卯水咲流hold住了，只能說封面文案真的太低估她，卯水咲流初次AV不僅演得完整，還演得相當精妙，演技的部分跟性愛橋段的精采度不相上下，這不只證明了卯水咲流的藝能人身分非表面噱頭，而是真材實料的內涵，更說明了AV初心者的她，對性愛演出很是拿手，怎麼說？因為冠上搜查官三個字的系列，代表包含了各種面向的性愛橋段，要能委屈被凌辱攻佔，也要展現探員的冷豔強勢，而卯水咲流這個新人全都做好做滿，難怪被形容是「無敵新人」，而經過處女作這一役，卯水咲流的演技受到肯定，在業界被看作是「長片專業戶」，任何需要醞釀故事的企劃交給她，就沒有難看的可能！

姓名：卯水咲流

拼音：Usui Saryu

出生地：日本東京都

血型：O型

身高：167cm

三圍：33 - 23 - 34 C罩杯

興趣：閱讀、插花

出道年份：2013

演出作品：

「人妻生保レディの不倫枕営業 卯水咲流」

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(專題報導)