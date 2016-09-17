以色列首現暴君尼祿金幣

耶路撒冷城首次發現羅馬帝國尼祿肖像的金幣。（圖/UNC官網）

美國北卡羅來納州大學（University of North Carolina at Charlotte）考古團隊在以色列耶路撒冷（Jerusalem）近郊，發掘出一枚保存良好的羅馬帝國（Roman Empire）金幣，上頭肖像刻著著名的「暴君」尼祿（Nero）。考古隊研判該金幣的年代應在公元56年，羅馬帝國摧毀耶城前14年的時候。

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，考古團隊在耶路撒冷近郊的錫安山（Mount Zion）發掘一枚保存完善的羅馬金幣，該金幣上頭的肖像是羅馬帝國倍受爭議的皇帝尼祿，考古團隊領隊吉布森（Dr. Shimon Gibson）表示，「這是第一次在耶城由考古活動發現金幣，一般都被私人收藏家收走。」該枚金幣上刻著年輕的尼祿肖像和拉丁字母「NERO CAESAR AVC IMP」的字樣。

17歲登基的尼祿，在後世眼中是一個殘暴不仁的皇帝。（達志影像/Shutterstock）

該枚金幣經考古學家們鑑定後判斷，背後刻有羅馬數字「PONTIF MAX TR P III」，可判斷鑄造時間約在公元56年前後，發掘地研判是一個羅馬時期的猶太富商或地主莊園，但好景不常，14年後羅馬大軍踏平耶城並摧毀聖殿，將猶太人遷出和賣至埃及為奴，將近一世紀都荒無人煙。

羅馬皇帝尼祿（37-68 A.D），公元54－68年在位，是帝國克勞狄王朝（Julio-Claudian Dynasty）的最後一任皇帝。在位期間，鎮壓不列顛島嶼的叛亂、首次和猶太王國開戰，以及知名的「羅馬城大火」。公元64年羅馬城大火，當時的人們普遍認定是尼祿派軍隊放火，以便他進行新皇宮的修建，加上他迫害早期基督徒和濫殺的各種行為，加上經典電影《暴君焚城錄》（Quo Vadis）等電影的推波助瀾，造成他在後世的名聲極差。

(中時電子報)