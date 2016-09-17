By2悼喬任梁：願天堂沒有抑鬱

By2哀悼喬任梁。(取自By2微博)

大陸男星喬任梁驚傳逝世，得年28歲，令親友與粉絲不敢置信，更有傳聞指出，喬任梁死因與他生前罹患憂鬱症有關，女子雙胞胎團體By2剛剛也在微博發文哀悼這位才華洋溢的男星，寫下「願在天堂沒有抑鬱」。

喬任梁今日被證實逝世消息，震驚大陸演藝圈，By2更翻出6年前的合照，哀痛寫下「這麼有才華的哥哥，6年前還合作過一直都記得....願在天堂沒有抑鬱」，盼大家都能珍惜身邊人。

(中時電子報)