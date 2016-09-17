亞洲盃女排》中華先盛後衰 遭越南逆轉勝

中華隊16日在亞洲盃女排賽先盛後衰，慘遭地主越南逆轉擊敗。(鍾青如提供)

中華隊16日在亞洲盃女排賽最後1場預賽，雖然先以25比16、25比23拿下前兩局，卻遭地主越南挾著強大主場優勢，竟以25比17、25比17、15比12拿到後3局逆轉擊敗，中華隊以預賽1勝2敗、A組第3晉級8強，17日休兵1天，18日晚上9點30分出戰中國大陸，爭取準決賽門票。

(中時電子報)