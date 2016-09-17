南苗早餐店火警 竄火舌幸無傷亡

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消防人員全力灌救情形。（陳慶居攝）

苗栗市天雲街一家早餐店，16日晚10時20分許，被其他店家發現冒出陣陣濃煙，消防人員趕抵時，火勢一發不可收拾，火舌沖天，因鐵門深鎖，消防人員利用鐵鋸把大門鋸開，40分鐘後撲滅，內部全燒毀，起火原因調查中。

(中時)