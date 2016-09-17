帕運桌球男團獲銀 林晏弘自責失誤多
中華隊今天在帕運桌球男團獲平隊史記錄的銀牌，賽後已連打5屆帕運的老將林晏弘表示，能獲銀牌實屬不易，但也自責他失誤太多，未能贏下關鍵的第3點單打。
中華隊桌球選手林晏弘與隊友程銘志，今天在里約帕運桌球男子團體4-5級賽事不敵韓國隊，但仍拿下桌球平隊史最佳紀錄的銀牌，賽後包括總統、副總統、行政院長、教育部長都在第一時間拍發賀電，恭賀兩人拿下佳績。
林晏弘表示，第1點雙打沒好好把握，其實都有領先時刻，卻被韓國超越，當下中華隊戰術變化不及，在打得太保守的情況下，被對手壓過而輸球，不然真的有機會奪金。
對於決勝的第3點單打，林晏弘說，他受制對手發球的假動作、拉球力道的變化，加上相較對手來回球的穩定，他自己的失誤偏多，所以才輸掉關鍵的一點。
這次中華桌球隊拿下銀牌，已追平隊史最佳紀錄，林晏弘表示，台灣環境不如其他國家，以他們業餘模式的練球，要力拚以職業方式訓練的外國選手，真的很吃虧，感謝隊友程銘志發揮戰力，帶領他拿下這珍貴的獎牌。
林晏弘大學時開始練桌球，靠著模仿校隊的動作，加上勤於苦練，無師自通的成為國手，並一路站上帕運這個最高殿堂，自2000年雪梨帕運至今，已連續參加5屆帕運，過去曾和周長生搭檔，在雪梨帕運拿下男團銀牌，是中華桌球隊在帕運的隊史最佳成績。1050916
(中央社)
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