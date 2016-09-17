通緝犯欠錢當街被債主逮 雙方拉扯誤傳搶案
64歲黃姓男子正被依銀行法、詐欺遭通緝，還因投資欠債不還，四處躲債。昨（16）日晚間他在中山區巷弄被債主謝姓女子率人逮個正著，雙方當街拉扯，民眾拍照po網誤傳「中山北路當街搶劫」。警方獲報到場，查出黃的通緝身分，將他逮捕歸案。
黃姓商人有多項詐欺、背信前科，他與營造商、37歲謝女因合夥生意有債務糾紛，欠錢的他四處躲藏，謝女查出他可能出沒在中山北路巷弄裡，昨晚率王姓友人在大倉久和飯店後方巷子埋伏，8時許果然逮到黃男。
黃見到債主嚇得拔腿狂奔，謝等2人追了數十公尺到中山北路上將他圍住，黃為脫困與謝女拉扯，混亂中被謝女咬傷，謝也因此挫傷。
轄區中山一派出所員警獲報趕往，謝女指認黃為通緝犯，警方調查證實他今年分別被台北地院、檢察署發布通緝。謝女表示因提告黃詐欺，黃沒出庭，才懷疑他被通緝。
黃供稱，他常出國出差，家裡只有年邁的雙親與外勞，可能是外勞看不懂中文，才沒發現司法通知書，非刻意不出庭。警訊後，將於17日一早解送歸案。
(中時)
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