中國將在今年底獲第一批蘇愷35戰機

蘇愷35具遠程，多用途，空優和打擊等特性。(圖片取自scout)

中國將在今年底前獲得第一批由俄羅斯打造的蘇愷35 (Su-35)戰機。分析人士指出，俄國藉著向中國提供先進戰機，旨在增加中國在太平洋區域與美國對抗的能力。

美國之音報導，俄羅斯哈巴羅夫斯克邊疆區行政首腦什波爾特表示，今年底前，俄羅斯將向中國交出第一批4架蘇愷-35戰機，其餘的20架蘇愷-35戰機將在2017年和2018年交付中國。

蘇愷35 具遠程，多用途，空優和打擊等特性。中國去年秋天與俄羅斯簽訂了總額超過20億美元的合同，採購24架蘇愷-35戰機。這批戰機全部由位於哈巴羅夫斯克邊疆區的阿穆爾河畔共青城飛機製造廠生產。這家工廠被認為是目前俄羅斯最現代化的飛機製造企業之一。

分析人士指出，這批軍售背後政治目的，在於讓中國能與美國對抗。未來，中國將被這批新戰機部署在那裡，以及如何使用此一先進戰機抗衡美國和日本，令人關注。

(中時)