龔怡萍、曾雅妮 愛維養連兩輪揮6字頭

龔怡萍以並列第9闖進決賽。(美聯社資料照)

曾雅妮愛維養名人賽近5年終首度晉級。(美聯社資料照)v ptt

首輪同以69桿(-2)並列第15的龔怡萍與曾雅妮，在17日凌晨結束的LPGA「5大賽」法國愛維養名人賽第2輪，連續兩天揮出6字頭佳績。龔交出67桿(-4)，以總桿136桿(-6)升至並列第9，曾再揮出69桿(-2)，也以138桿(-4)升至並列第13。

這場比賽2013年起成為LPGA「第5大賽」，龔怡萍前3年分別獲得並列第52、並列第50與並列第11，今年連續4年晉級決賽，且將在最後兩天爭奪這場大賽首場前10；曾雅妮則中止之前連4年淘汰(加上2012年未列入大賽)，並以不錯的成績闖進決賽，同樣有機會爭前10。

李旻連兩天揮出76桿，以152桿(+10)並列第106，無緣晉級，台灣3女將本屆晉級2人。

今年狀況正值顛峰的龔怡萍，這輪抓到5隻小鳥，只在第10洞打1個柏忌，前9洞32桿(-3)，後9洞34桿(-2)。

曾雅妮第2輪終於克服「第1洞恐懼症」，一下場就在第1洞抓到小鳥，這隻小鳥讓自己釋壓不小，儘管這輪只抓下3隻小鳥，沒有首輪5鳥多，但也僅在第8洞吞1個柏忌，整體表現比前一天穩定，有利最後兩輪衝出佳績。

韓國甜美女將田仁智，連續兩天領先。(美聯社)

首輪以63桿並列領先的韓國甜美女將田仁智，第2輪交出不錯的66桿，以領先2桿的129桿(-13)單獨位居排頭，「中國1姐」馮珊珊第2輪打出67桿，與這輪打出68桿的韓巡「獎金后」朴城炫，同以131桿(-11)並列第2。

LPGA本季前4場大賽冠軍分別為，全日空錦標賽韓裔紐籍高寶璟、美國公開賽美國女將蓮恩、女子PGA錦標賽加拿大18歲新秀韓德森、英國公開賽泰國明星之星艾莉雅，沒有韓國選手的份，但前兩輪打完加上132桿(-10)位居第5的柳蕭然，暫居前5選手韓國女將就有3人，爭奪此戰冠軍來勢洶洶。

衛冕者高寶璟第2輪交出68桿，與曾雅妮並列第13，但因落後田仁智9桿之多，除非第3輪打驚人佳作，否則贏得2連霸希望不高；首輪只揮出73桿的艾莉雅，靠著第2輪67桿化解淘汰危機，以140桿(-2)並列第27晉級，不過最後兩輪爭本季第6冠與第2座大賽冠軍希望渺茫。

(中時電子報)