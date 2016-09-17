圖輯》帕運桌球男團 中華獲銀平紀錄

我要評比

帕運中華桌球選手程銘志（右）與林晏弘（左），在男團賽事摘下銀牌，平隊史最佳。（中央社）

中華隊桌球選手程銘志發球。（中央社）

程銘志回擊。（中央社）

里約帕運16日舉行桌球男團冠軍戰，中華隊選手程銘志、林晏弘，先丟掉第1點雙打，程銘志在第2點單打扳回一城，可惜林晏弘第3點單打落敗，韓國摘下金牌，我獲得平隊史記錄的銀牌。

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中華隊桌球選手林晏弘回擊。（中央社）

林晏弘發球。（中央社）