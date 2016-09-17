莫蘭蒂災後只有清潔員和國軍支援？高市府打臉且有一大群「傻子」奉獻

強颱莫蘭蒂襲台重創高雄，颱風過境後高雄逾1萬棵路樹倒塌受損，高雄文化中心路樹損傷嚴重，園區散落倒塌樹木和枝葉，文化局50多位工作人員這幾日犧牲休假，加入清理文化中心環境行列，同仁們合力將倒落的枝葉移除。（王錦河攝）

颱風過後高雄文化中心路樹損傷嚴重，文化局50多位工作人員這幾日犧牲休假，加入清理文化中心環境行列，同仁們合力將倒落的枝葉移除。（王錦河攝）

颱風過後高雄文化中心路樹損傷嚴重，文化局50多位工作人員這幾日犧牲休假，加入清理文化中心環境行列，同仁們合力將倒塌的樹木移除。（王錦河攝）

文化局50多位工作人員這幾日犧牲休假，加入清理颱風過後文化中心環境行列，同仁們合力將倒塌的樹木移除。（王錦河攝）

文化局50多位工作人員這幾日犧牲休假，加入清理颱風過後文化中心環境行列，兩位女同仁合力將倒塌的樹木移除，一旁同事見狀趕緊上前幫忙搬移。（王錦河攝）

海軍陸戰隊男女隊員也犧牲休假，幫忙清理颱風過後文化中心的環境。（王錦河攝）

海軍陸戰隊弟兄在高雄二二八公園合力將倒塌樹木移除，幫忙清理環境。（王錦河攝）

文化局50多位工作人員這幾日犧牲休假，加入清理颱風過後文化中心環境行列，同仁們合力將倒落的枝葉移除。（王錦河攝）

高雄瑞源路建國國小旁路樹倒成一片阻擋街道，工作人員16日仍持續清理環境，1位附近住戶趨前觀看。（王錦河攝）

高雄瑞源路建國國小旁路樹倒成一片阻擋街道，工作人員16日仍持續清理環境，晚間已恢復單線暢通。（王錦河攝）

高雄瑞源路建國國小旁路樹倒成一片，壓毀汽車阻擋街道，工作人員16日仍持續清理環境，晚間已恢復單線暢通。（王錦河攝）

高雄瑞源路建國國小旁路樹倒成一片阻擋街道，工作人員16日仍持續清理環境，晚間已恢復單線暢通。（王錦河攝）

清潔人員在高雄中央公園清理被強風吹倒的路樹。（王錦河攝）

清潔人員在文化中心清理被強風吹倒的路樹。（王錦河攝）

強颱莫蘭蒂14日襲台重創高雄，災情慘重，有網友po文表示颱風災後高雄市府請求國軍支援清理環境，但市府公務員卻自己休假，對此高雄市政府16日予以駁斥並提出事證表示，高市府共出動多個局處總計逾7000人協助清理環境，並感謝國軍超過千人支援。

高雄市政府新聞局表示颱風災後市府16日出動環保、工務、教育等局處工作人員總計逾7000人，各式車輛和機具共逾700台，並感謝國軍包含陸戰隊、八軍團支援逾1200人、中型戰術輪車85輛，絕非如網路po文所言颱風後第2天只有清潔隊和國軍支援清理環境，其餘公部門的人都休假了。市府感謝支援的國軍、台電和自來水搶修人員、市府各局處停休支援的公務員等都是中秋颱風最辛苦的一群人。

莫蘭蒂強颱過境後高雄逾1萬棵路樹倒塌受損，包括文化中心、中央公園、高美館園區、衛武營都會公園和學校周圍都有許多路樹被吹倒折損，其中高雄文化中心路樹損傷嚴重，園區散落倒塌樹木和枝葉，和平路側有一段約20公尺一整排菩提樹倒塌，文化局包含代理局長王文翠、文化中心管理處長張菁玲、文化發展中心主任陳美英、秘書處長和文化局各單位逾50位工作人員這幾日犧牲休假，加入清理文化中心環境行列。文化局代局長王文翠表示中秋4天連假每天她都會在文化中心和高美館園區巡視、協調並請求各方支援，她很感謝同仁們願意犧牲休假合力幫忙清理善後工作環境，她說文化局同仁向心力強，遇事常不分單位大家通力合作，主管們也都會親自到場參與，17日周六也會有60多位同仁繼續幫忙清理文化中心，加上20位陸戰隊弟兄幫忙，她要求周一上班上學前將文化中心環境清理乾淨。文化中心管理處長張菁玲表示這次颱風災情慘重，若只有清潔人員清理環境，文化中心園區恐怕1周都清不完，她說園區是平日同仁們的工作環境，因此大家不分單位一同來幫忙清理。高雄r遭受數十年來最嚴重的強颱侵襲，雖然損失慘重，但仍有不少「傻子」願意犧牲休假，堅守崗位，不論是支援的國軍、台電和自來水搶修人員、市府各局處支援人員或各行業停休堅守職責者，這股良善精神值得讚揚鼓勵。

高雄市長陳菊、副市長史哲、國防部長馮世寬、八軍團指揮官季連成、陸戰隊99旅旅長劉豫屏等人士16日到中央公園慰問國軍辛勞並表達感謝。

莫蘭蒂強颱造成路樹倒塌受損逾1萬5000棵，高雄停電戶數逾45萬戶，經台電人員搶修，目前停電戶數約1萬5千戶，停水戶數逾70萬戶，除管線末端及高地區外，水公司已全面恢復供水， 農畜產業損失逾4億5000萬台幣，主要道路需復原447條，已復原近300條。

(中時)