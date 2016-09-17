NBA》史柯拉加盟籃網 全是因為「他」

我要評比

36歲的前鋒史柯拉(左)，在NBA打滾9季，生涯巔峰期在火箭。(美聯社資料照)

(03:23更新 補強史柯拉在火箭數據)籃網找來林書豪後，與阿根廷36歲強力前鋒史柯拉(Luis Scola)簽下一年短約，史柯拉接受NBA官網訪問時說，會加盟籃網，主因是球隊總經理馬克斯(Sean Marks)。

史柯拉表示：「籃網潛力十足，老板對球隊盡心盡力，我相信他們前途遠大。」他特別提到馬克斯，這位在馬刺管理層工作多年的前NBA球員。

史柯拉說，他與好友吉諾比利(馬刺球員)常討論馬克斯，以及其運作管理層的方式，「你可以很明顯看到他思路很清晰，他正嘗試將馬刺精神注入球隊，我覺得他前途光明」。

史柯拉NBA球齡9季，生涯巔峰期在火箭，2010~11球季，場均可得18.3分、8.2籃板，生涯最高曾砍44分。他上季效力暴龍，平均8.7分與4.7籃板。

(中時電子報)