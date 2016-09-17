帕運桌球男團獲銀 程銘志：超乎預期
中華隊今天在帕運桌球男團獲平隊史紀錄的銀牌，首次參加帕運就展現超強戰力的程銘志表示，賽前只敢瞄準獎牌，沒想到能一舉拿下銀牌，這份榮耀超乎他原先的預期。
中華隊桌球選手程銘志與隊友林晏弘，今天在里約帕運桌球男子團體4-5級賽事不敵韓國隊，但仍拿下桌球平隊史最佳紀錄的銀牌，賽後包括總統、副總統、行政院長、教育部長都在第一時間拍發賀電，恭賀兩人拿下佳績，並由教育部體育署副署長王水文在比賽現場致予兩位選手。
程銘志表示，第1點雙打沒有贏下，對爭金失利有決定性影響，尤其雙打在第2局時曾以10比8領先，但卻被對手逼進「丟士」，最後以12比14丟掉最為關鍵，不然若拿下雙打那1點，就很有機會奪得金牌。
第2點單打時，中華隊面臨沒有退路的絕境，幸好程銘志成功以3比1的局數獲勝，幫中華隊在點數上扳平，延續求勝的機會。
對此，程銘志說，當下中華隊已經處於落後，他沒感到太多壓力，只是放開心去打，在連拿兩局後，第3局因為太想趕快贏球而遭逆轉，在教練提示下，他改變發球的落點，讓對手無法掌握，最後才能順利贏下第2點。
這次中華桌球隊拿下銀牌，已追平隊史最佳紀錄，程銘志說，這是他第1次參加帕運，賽前只先瞄準獎牌，能闖進金牌戰已經超乎預期，這次拿下銀牌他已經很開心，接下來他還會全力備戰，希望再於接下來的亞帕運、東京帕運都有機會再為國爭光。
程銘志青少年時期就曾入選國手，5年前因車禍截肢，讓他一度難以面對，但在家人、朋友鼓勵下重拾球拍，在適應了坐輪椅打球後，他在2012年仁川亞帕運獲得銅牌就此打出信心，這次首度參與帕運就與隊友攜手打進金牌戰。1050917
(中央社)
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