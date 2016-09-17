帕運桌球爭金失利 教練：輸雙打最關鍵
中華隊今天在帕運桌球男團獲平隊史紀錄的銀牌，力戰韓國卻未能一舉奪金，教練王明月認為，第1點的雙打未能取勝，是這次中華隊無法拿下金牌的關鍵。
中華隊桌球選手程銘志、林晏弘今天攜手在里約帕運桌球男子團體4-5級拿下桌球平隊史最佳紀錄的銀牌，賽後包括總統、副總統、行政院長、教育部長都在第一時間拍發賀電，恭賀兩人拿下佳績，並由教育部體育署副署長王水文在比賽現場致予兩位選手。
這面銀牌是繼林晏弘、周長生於2000年雪梨帕運所獲得男團銀牌後，中華隊桌球選手暌違16年再度拿下的佳績。
今天負責在場邊督軍的教練王明月認為，從雪梨帕運至今16年，國際桌壇變化極大，各國選手的實力都已往前躍進一大步，在這樣的情況下，中華隊選手能闖進冠軍戰已屬不易，可惜就是雙打沒有拿下，不然很有機會能奪金。
談到子弟兵的表現，王明月說，帕運5朝老將林晏弘經驗豐富，可惜心理素質仍未達完美境界，讓他在比賽中的動作不夠流暢，這部分比較可惜。
對於程銘志的表現，王明月說，程銘志抗壓性好，在劣勢中都能頂住壓力，在青少年時期曾當選國手的他，球技自然也沒問題，加上能在比賽中徹底執行教練安排的戰術，讓人期待他接下來能持續發光發熱。
王明月也提到，賽前包括殘總、文化大學都給予選手、教練極大的協助，也讓集訓時間能拉長到3個月，這也是這次程銘志、林晏弘能拿下銀牌的關鍵因素。1050917
(中央社)
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